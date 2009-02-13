Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 4 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 2.92’ye çıktı.



Ankara ve İzmir'de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) ve OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 2,87 TL'den 2,91 TL'ye yükseldi.



İstanbul'da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde litre fiyatı 2,88 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 2,92 TL'ye çıktı.



Bu arada, motorinde ise 10 Şubat 2009 tarihi itibariyle 4-5 kuruş arasında değişen indirim yapıldı.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



