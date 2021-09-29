Benzine 29 kuruş zam; pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzine 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldığını, artışın, eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağını duyurdu.

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

EPGİS'in paylaşımı şöyle: "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."