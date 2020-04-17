Benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 18/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10, Benzinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,18 liradan 5,28 liraya inecek.