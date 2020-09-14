Benzine 11 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre Başkent Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,65 liraya inecek.