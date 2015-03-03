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Ekonomi

Benzinden sonra motorine de zam yapıldı

Bu geceden itibaren motorin fiyatları ortalama 5 kuruş zamlanacak

03 Mart 2015 19:55

Motorinin litre fiyatı, yarından itibaren Ankara'da 3,89, İstanbul ve İzmir'de ise 3,83 lira olacak. Dün de söz konusu üç ilde benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam gelmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı çerçevesince 4 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak motorin tavan fiyatlarını açıkladı.

Motorinin litre tavan fiyatı, yarından itibaren Ankara'da 3,89, İstanbul ve İzmir'de ise 3,83 lira olacak. Diğer illerde ise motorinin litre fiyatı 3,83 ile 4,04 lira arasında değişecek. 
Böylece motorin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 5 kuruş artacak.

EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.

 

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