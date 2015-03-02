Benzine 12 kuruş zam

EPDK, benzinin litre fiyatının yarından itibaren İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de 4,47 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 kuruş artacak.

Benzinin litre fiyatı, yarından itibaren İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de 4,47 lira olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı çerçevesince 3 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak kurşunsuz benzin türleri tavan fiyatlarını açıkladı.



İstanbul'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,45, Ankara'da 4,48, İzmir'de ise 4,47 lira olacak. Diğer illerde ise benzinin litre fiyatı 4,45 ile 4,63 lira arasında değişecek.

Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 kuruş artacak. EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.