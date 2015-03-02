T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzine 12 kuruş zam

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruşluk zam yapıldı

02 Mart 2015 21:01

EPDK, benzinin litre fiyatının yarından itibaren İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de 4,47 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 kuruş artacak.

Benzinin litre fiyatı, yarından itibaren İstanbul'da 4,45, Ankara'da 4,48 ve İzmir'de 4,47 lira olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı çerçevesince 3 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak kurşunsuz benzin türleri tavan fiyatlarını açıkladı.

İstanbul'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,45, Ankara'da 4,48, İzmir'de ise 4,47 lira olacak. Diğer illerde ise benzinin litre fiyatı 4,45 ile 4,63 lira arasında değişecek.

Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 kuruş artacak. EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.

 

ETİKETLER

benzinzamepdk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24