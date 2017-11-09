T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Motorin litre fiyatı bu yılın ocak ayında 4,56 lira seviyesindeydi

09 Kasım 2017 17:12

Benzine yapılan 13 kuruşluk zamdan sonra bir zam da motorine geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım’da geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

PÜİS twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.

Motorin litre fiyatı bu yılın ocak ayında 4,56 lira seviyesindeydi. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı 5 liranın üstüne çıkmış olacak.

Benzine 13 kuruş zam gelmişti

Ankara’da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı dün gece yapılan 13 kuruşluk zamla 5,66 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul’da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir’de 5,50 liradan 5,63 liraya yükseldi.

Son 10 ayda yapılan zamlarla benzinin deposuna gelen zam 20 lirayı buldu.

ETİKETLER

motorinzam11 kasımdan sonra geçerli olacakpetrol ürünleri işverenler sendikası10 ila 12 kuruş zam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24