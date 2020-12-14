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Ekonomi

Benzin ve motorine zam geldi

Benzinin pompa fiyatında 17 kuruş artış yaşanırken, motorinin pompa fiyatı değişmeyecek

14 Aralık 2020 18:14

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam yapıldı. Artış, pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde yapılan 15 kuruşluk artışın ise tamamı pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

Motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl benzin için ilk kez devreye alındı.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre; Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek.

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