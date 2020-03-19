Benzin ve motorine bir indirim daha

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldığını duyurdu. Benzinde indirim 16 kuruş, motorinde ise 20 kuruş olacak.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 20/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 16 Motorinde 20 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.