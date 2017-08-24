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Ekonomi

Benzin ve motorin satışları arttı

PETDER'in verilerine göre motorin satışları 2 milyon 813 bin 557 metreküpe yükseldi

24 Ağustos 2017 15:31

Türkiye'de benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 oranında yükselirken, motorin satışları yüzde 27 arttı.

CNN Türt'te yer alan habere göre Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 315 bin 880 metreküp oldu. Motorin satışları da yüzde 27,07 artarak 2 milyon 813 bin 557 metreküpe yükseldi.

Söz konusu ayda LPG satışları ise yüzde 5,72 azalarak 300 bin 127 tona geriledi. Türkiye'de benzin satışı ocak-temmuz aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,30 artarak 1 milyon 715 bin 296 metreküp oldu. Bu dönemde motorin satışları da yüzde 8,13 artışla 15 milyon 428 bin 952 metreküpe ulaştı. LPG satışları ise yüzde 1,71 azalarak 1 milyon 744 bin 650 tona düştü.

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