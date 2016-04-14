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Yaşam

Benzin ve motorin fiyatı yine 6 kuruş arttı

Zamlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

14 Nisan 2016 20:16

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına ortalama 6 kuruş zam yaptı.

Hürriyet’in haberine göre,Ankara'da litresi ortalama 4,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,45 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4,35 liradan 4,41 liraya, İzmir'de ise 4,36 liradan 4,42 liraya yükselecek. 

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 3,57 liradan 3,63 liraya, İstanbul'da 3,52 liradan 3,58 liraya, İzmir'de 3,54 liradan 3,60 liraya çıkacak. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Pazartesi günü benzinin litre fiyatına ortalama 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılmıştı.

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