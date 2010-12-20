'Benzin nerede 4 liradan satılıyor, ben görmedim'

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi tabanı genişlemeden akaryakıt ve telekonümikaslonda vergi indiriminin gündeme gelemeyeceğini söyledi.



Şimşek, “Önümüzdeki dönemlerde gerek telekomünikasyon gerek akaryakıt ürünlerinde olsun önceliklendirerek ya da vergi tabanını genişlettiğimiz ölçüde vatandaşımızı rahatlatacak adımlar atarız ama bugün itibariyle böyle bir imkanımız yok” dedi. hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Yeni vergi getirmedik



Ak Parti döneminde akaryakıt dahil olmak üzere oransal bazda hemen hemen bütün vergilerde indirim sağlandığını vurgulayan Şimşek, Kanal 7’de katıldığı programda şöyle konuştu:



“Enflasyonla güncelleme dışında, ne yeni vergi getirdik, ne vergi oranlarını artırdık ne de vergileri artırdık. Akaryakıttaki vergi yükü nispeten yüksek fakat bu tamamen ithal ettiğimiz bir ürün. Cari açık boyutu var, çevre ve gelir boyutu var. Önümüzdeki dönemlerde gerek telekomünikasyon gerek akaryakıt ürünlerde olsun önceliklendirerek ya da vergi tabanını genişlettiğimiz ölçüde vatandaşımızı rahatlatacak adımlar atarız ama bugün itibariyle böyle bir imkanımız yok.”





'Dağıtıcılar irdelenmeli'



2011 yılında akaryakıt üzerindeki vergileri enflasyonla güncellemediklerini hatırlatan Şimşek, “Sıfır artış var. Dağıtım şirketlerin kar payı EPDK’nın konusu ve bu konuda adım atabilir. Türkiye’de dağıtım şirketlerinin kar payı niçin uluslararası düzeyin çok üzerinde olsun. Bunun anlamlı bir gerekçesi yok. Bunların hepsinin irdelenmesi lazım” diye konuştu.





'Benzin nerede 4 lira'



Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarında gerek Tüpraş özelleşmeden önceki duruma göre, gerekse yakın piyasalardaki fiyatlara göre rafineri fiyatları nispeten yüksek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “İkincisi akaryakıt dağıtım şirketleri var. Bunların Türkiye’deki kar marjı yaklaşık yüzde 9-9.5. Avrupa ortalaması ise yüzde 6. Bir de nihai bir satıcı var. Rafineriden çıkış fiyatı üzerine vergi geliyor. Bir de aracı şirketler var. Bunların yerelde bayiileri var. Üç ayrı kar var. Rafineri bir adım attı. 4 liradan bahsediyorlar. Nerede 4 liradan satılıyor, ben hiç görmedim. Hiç bir zaman 4 lirayı bulmadı. Bir çok istasyonda fiyatlar 3.75 hatta daha aşağıda olan yerler var.”





Bütün kötülüklerin anası bütçe açıkları



Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi tartışmalarının sorulması üzerine ise “Seçim bütçesi mi? diye baktığınız zaman, açık azalıyor mu azalıyor. Dolayısıyla bu seçim bütçesi değil” dedi. Bütçe açıklarına da değinen Bakan Şimşek, “Bütün kötülüklerin anası bütçe açıkları. Bütçe açıkları ülkeleri yıkıma götürüyor. 2010 yılında bütçe açığını hedef olarak milli gelirin yüzde 4.9’u olarak belirledik. Ancak bu sene açık yüzde 4’ün altında olacak. Bu yıl ekstradan ulaştırma, milli eğitim ve araştırma geliştirmeye de 11 milyar lira para verdik. Vermeseydik bütçe açığı milli gelirin yüzde 3’ünün altına düşecekti. Avrupa’da böyle bir ülke yok” diye konuştu. Bütçe açığını 2011 için 33 milyar lira öngördüklerini hatırlatan Şimşek, “Gelecek sene Maastricht kriterini tutturacak nadir Avrupa ülkelerinden biri olacağız” dedi.





'Bırakın krizden çıkmayı, yaralarını bile sardık'



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız kriz öncesine çıktı. Bırakın krizden çıkmayı biz krizin yaralarını bile sardık. İkinci çeyrekte 2008’i yakalamıştık, üçüncü çeyrekte ötesine gittik. Makro ekonomik performans olarak çok ilerdeyiz. İngiltere’de üniversite harçları 3 kat artırıldı, Avrupa’nın hemen bütün ülkelerinde emeklilik yaşlarının artırıldı, maaşlar kesildi, memurlar işten çıkarıldı, Türkiye ise ihtiyacı olan polisi, öğretmeni, doktoru fazlasıyla aldı, emeklilerin, memurların maaşlarını artırdı, Türkiye çok iyi durumda.”



