Benzin, motorin ve otogaza yarından itibaren geçerli olacak yeni zamlar açıklandı

Bugün dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından benzin, motorin ve otogaza zam yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatına dün de 56 kuruş zam yapılmıştı.

Haftaya 13,80'den başlayan dolar/TL kuru bugün 17'ye kadar yükseldi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu ayki beşinci müdahalesini gerçekleştirdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) aktardığına göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak.

https://twitter.com/trepgis/status/1471834878916374537?s=20

Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya ve İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da ise 10,33 liradan 11,47 liraya ve İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.