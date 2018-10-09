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BENZİN İSTASYONUNDA KAPKAÇ KAMERADA

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de bir benzin istasyonunda kapkaç yapan şüpheli yakalandı

09 Ekim 2018 14:37

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de bir benzin istasyonunda kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kapkaç 21 Eylül Günü meydana geldi. A.A isimli kişinin çantası, araç ile yanına yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.K isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çanta ve cep telefonu ele geçirildi.3 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Kapkaç anı
-Zanlının emniyetten çıkışı
-Detaylar

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