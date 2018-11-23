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Ekonomi

Benzin fiyatına yeni indirim geliyor

Benzin fiyatlarında son 1 ayda litre başına 57 kuruş indirim yapılmasının ardından brent petrol fiyatlarının düşmesi ve doların gerilemesiyle birlikte bir indirim daha gündeme geldi

23 Kasım 2018 13:26

Son bir ay içinde litrede 57 kuruş indirim olan benzinde, yeni bir indirim daha gündeme geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

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