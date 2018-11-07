Benzine yeni indirim

Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzin geçen hafta da 17 kuruş indirilmişti.

Sektör temsilcileri, bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 15 ila 20 kuruş arasında indirim yapılacağını belirtti.

İndirim direkt pompaya yansıyacak. Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, devletin ÖTV alacaklarının benzin için karşılandığını hatırlatarak, "Bu akşamdan itibaren benzinde 15 ila 20 kuruş indirim olacak" dedi. Bu akşamdan itibaren motorinde de 25 kuruşluk indirim yapılacağını belirten Okumuş, "Ancak eşel mobil sistemine göre devletin motorinde 50 kuruş alacağı var. Motorinde yapılacak 25 kuruşluk indirim ÖTV'den karşılanacak" diye konuştu. Kasım sonu itibarıyla motorinde de indirimlerin pompaya yansıyacağını belirten Okumuş, motorinde de 20-25 kuruş indirim yapılacağını ifade etti.