T24 LogoT24 Logo
Gündem

Benzin döküp kendini yakan kişi, hayata 54 gün tutunabildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ekim ayında üzerine benzin dökerek kendini yakan Mustafa Aktaş (40), 54 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde hayatını kaybetti

28 Kasım 2018 17:00

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Ekim ayında üzerine benzin dökerek kendini yakan Mustafa Aktaş (40), 54 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi\'nde hayatını kaybetti.
Olay, İnegöl İlçesinde 5 Ekim gecesi meydana geldi. Motosikleti ile Atatürk Bulvarı\'nda Hükümet Konağı önüne gelen Mustafa Aktaş, burada motosikletten indi ve yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa Aktaş\'ı saran alevler Kaymakam lojmanında görevli polis memuru tarafından söndürüldü. Ağır yaralan Aktaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi\'ne sevk edilen Aktaş, 54 gün sonra hayatını kaybetti.  Tedaviye rağmen kurtarılamayan Aktaş\'ın işsiz ve bekar olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAMustafa AktaşEğitimAraştırma Hastanesi YanıkOlayEkimMotosikletiAtatürk Bulvarı Hükümet KonağıAlevlerKaymakamAğırAktaşDevlet Hastanesi Acil ServisineBuradaDerince Eğitim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24