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Yaşam

Benzin deposunda çıkan yangında 14 yaşındaki Seher hayatını kaybetti

Nusaybin'de benzin deposunda çıkan yangın sonucu 14 yaşındaki Seher Akay yaşamını yitirdi

05 Şubat 2013 00:12

Mardin'in Nusaybin ilçesinde benzin deposunda çıkan yangında 14 yaşındaki bir kız çocuğu öldü, babası ise ağır yaralandı.

Devrim Mahallesi Yurt Sokak'ta İzzetin Akay'a ait benzin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Babasını ziyaret etmek için geldiği öğrenilen ve yangın sırasında depoda bulunan Seher Akay (14), alevler arasında kaldı.

Seher, olay yerinde yaşamını yitirirken, bu sırada depo dışında olan baba Akay, kızını alevlerin arasından kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

Yangın, itfaiye ekipleri ile mahallelinin çabasıyla güçlükle söndürüldü. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Nusaybin nöbetçi cumhuriyet savcısının depoda yaptığı incelemelerden sonra Seher Akay'ın cesedi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Akay ise Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Öte yandan alevlerin sıçraması nedeniyle 47 NK 683 plakalı otomobilde de yangın çıktığı, çevredeki vatandaşların uyarısıyla hareket halindeki otomobilden atlayan sürücünün yanmaktan son anda kurtulduğu, otomobilin ise tamamen yandığı belirtildi.

 

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