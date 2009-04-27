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Yaşam

Benzin deposunda 28 kilo eroin

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı bir otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

27 Nisan 2009 03:00

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı bir otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Eroin paketlerinin yeri Alman çoban cinsi narkotik köpeği `Gora'nın yardımıyla tespit edildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan otomobil, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Plaka ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Van- Hakkari-Yüksekova üçgeninde bulunan Yeniköprü Mevkii'nde durduruldu. Araç, burada jandarma karakoluna çekilerek arandı. 8 yaşındaki Alman çoban cinsi jandarma narkotik köpeği Gora'nın yardımıyla araç arandı. Gora'nın verdiği tepki üzerine otomobilin benzin deposunda 55 paket halinde 28 kilo 240 gram eroin bulundu.

Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma narkotik köpeği `Gora' yerini bulduğu eroin paketlerinin önünde zafer pozu verdi. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan aracın benzin doposunun iptal edildiğini ve tüple çalıştığını tespit etti. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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