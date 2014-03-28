Benzin bidonuyla banka soydu

İstanbul Fatih'te, kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu bir elinde benzin bidonu, diğer elinde bıçakla bankaya girdi. Görevlileri bankayı yakmakla tehdit eden soyguncu kasadaki paraları istedi. Bir kasada bulunan toplam 18 bin TL’yi alan soyguncu benzin bidonunu bankada bırakıp yaya olarak kaçtı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, banka görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Para çekmek için bankaya geldiğini söyleyen Emine Kalafat, “Bir kişi elinde benzin bidonu ve bıçakla içeri girdi. Banka ve çalışanlarını yakmakla tehdit etti. Paraları alarak yaya olarak kaçtı” dedi.

Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için bankanın ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.