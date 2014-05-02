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Ekonomi

Benzin 5 liranın altına düştü

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresini 4,97 lira, motorinin litresini 4,28 lira olarak belirledi

02 Mayıs 2014 22:22

İstanbul Avrupa Yakası'nda 3-6 Mayıs arasında benzinin litresi 4,97 lira, motorinin litresi 4,28 lira olarak belirlendi. Böylece benzin ve motorinin litre fiyatı 5'er kuruş geriledi. Benzin 5 liranın altına düştü.    

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tavan fiyat uygulamasında baz alınan İstanbul Avrupa Yakası'nda 3-6 Mayıs arasında benzinin litresini 4,97 lira, motorinin litresini 4,28 lira olarak belirledi.

Kurulun dağıtıcı ve bayi paylarının toplamını 2 ay süresince, litrede benzinde 44 kuruştan, motorinde ise 51 kuruştan 37 kuruşa indiren kararının ardından akaryakıt ürünlerinde 3-6 Mayıs arasında uygulanacak fiyatlar açıklandı.

Buna göre, tavan fiyatı uygulamasında baz alınan İstanbul Avrupa Yakası'nda söz konusu tarihlerde benzinin litresi 4,97 lira, motorinin litresi 4,28 lira olarak belirlendi. Böylece benzin ve motorinin litre fiyatı 5'er kuruş düştü.

Söz konusu tarihlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 4,97 lira, motorinin litresi 4,29 liradan; Ankara'da benzinin litresi 4,98 lira, motorin litresi 4,29 liradan; İzmir'de benzinin litresi 4,99 lira, motorinin litresi 4,27 liradan satılacak.

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