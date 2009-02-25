Benzin 4 kuruş ucuzladı

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatında 4 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'daki satış fiyatı 2.83 oldu.



Ankara ve İzmir'de BP, Shell, Petrol Ofisi (PO) OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 2,86 TL'den 2,82 TL'ye düştü.



İstanbul'da ise söz konusu dağıtım şirketlerinin bayilerinde 2,87 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı 2,83 TL'ye indi.



Akaryakıt fiyatlarında yapılan düzenlemeyle, motorin de Ankara'daki BP ve Shell bayilerinde 2,39 TL, Petrol Ofisi'nde 2,36 TL, OPET'te ise 2,35 TL'den satılıyor.



İstanbul'da ise motorinin satış fiyatı, OPET ve Shell'de 2,35 TL, BP'de 2,36 TL, Petrol Ofisi'nde ise 2,33 TL olarak belirlendi.



Motorin, İzmir'deki OPET ve Shell bayilerinde 2,34 TL, BP'de 2,35 TL, Petrol Ofisi'nde ise 2,32 TL'den satılıyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



