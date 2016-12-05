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Ekonomi

Benzin 2,5 yıl sonra ilk defa 5 lirayı aşacak

PÜİS, benzin ve motorine geceyarısından itibaren 15 kuruş zam beklendiğini açıkladı

05 Aralık 2016 14:02

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine geceyarısından itibaren 15 kuruş zam beklendiğini açıkladı. Zam sonrasında benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşacak.

2 buçuk yıl sonra ilk kez

Zamla birlikte İstanbul'da 4,92-4,95 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5,07-5,10 liraya yükselecek.

Benzinin litre satış fiyatı en son 2014 Temmuz'unda 5 lira sınırını aşmıştı.

İstanbul'da 4,30-4,32 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 4,45-4,47 lira düzeyine çıkacak.

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