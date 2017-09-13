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"Benzemez kimse ona" diyerek savunmuştu; tartışmalı 'Erdoğan' büstü kaldırıldı

Büstü İzmit Belediyesi yetkilileri kaldırdı

13 Eylül 2017 12:17

Kocaeli'de bulunan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büstü, 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışmalarının ardından belediye tarafından kaldırıldı.

Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular Mahallesi'nde, darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Recep Tayyip Erdoğan'ın büstü tartışma yaratmıştı.

Büst kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büst şeklinde tasvir edildiği çalışma Erdoğan'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelmişti. İzmit Belediyesi yetkilileri parktaki büstü kaldırdı.

'Hiç kimse benzeyemez'

Büstün Erdoğan'a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez" diyerek büstü savunmuştu.

 

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