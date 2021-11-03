Benzema, Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid tarihine geçti

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup maçında Shakhtar karşısında Benzema ile 1-0 öne geçti. Fransız oyuncunun golüyle eflatun-beyazlılar, Avrupa kupalarında 1000 gole ulaşan ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid sahasında Shakhtar Donetsk karşısında 1-0 öne geçti.

14. dakikada Karim Benzema, Vinicius Junior'ın pasında topu ağlarla buluşturdu.

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahasındaki son 11 maçta 11. golünü atarken; İspanyol devi de tarihi bir başarı gösterdi.

Fransız golcü, Real'in Devler Ligi sahnesindeki 1000. golünü attı. İspanyol ekibi, Devler Ligi'nde 1000 gole ulaşan ilk takım oldu. Eflatun Beyazlılar, bunu başaran ilk ekip oldu. Avrupa'da Real Madrid'in en yakın takipçisi ise Bayern Münih. Alman devi şimdiye kadar 768 gol attı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 gole ulaşan Benzema, bu sezon 20 gole direkt etki etti.