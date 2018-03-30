Bensu Soral, 'Organize İşler 2' kadrosuna mı giriyor?

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra çekeceği Organize İşler'in devam filmi için çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna en son Kıvanç Tatlıtuğ’un katıldığı filmde rol alması için Bensu Soral’a da teklif götürüldüğü iddia edildi.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı Organize İşler 2'nin cast çalışmaları devam ediyor. İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı Organize İşler'in devamında yine yıldızlar buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı film için bu kez Bensu Soral’a teklif götürüldüğü konuşuluyor.

Asım Noyan karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında vizyona giren ilk filmde Asım’ın kızı Nazlı rolünde kendi kızı Berfin’i oynatmıştı. Bensu Soral ile anlaşma sağlanırsa, Nazlı’nın gençliğine hayat verecek. Ocak 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Organize İşler 2'nin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde önümüzdeki günlerde başlayacak.