Bensu Soral, 'İçerde'ye veda etti; sosyal medyada gündem oldu

Ekranların sevilen dizisi 'İçerde'de 'Melek' karakterini canlandıran Bensu Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etti. Melek karakterinin ölümü sosyal medyada da gündem oldu.

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel, Nihal Koldaş gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinin son bölümünde, Bensu Soral'ın canlandırdığı 'Melek' karakteri vurulup, ölüyordu.

Posta'daki habere göre Soral, instagram hesabından paylaştığı bir mesajla dizi ekibine teşekkür etti:

"Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmaı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi... Ve bu sevgiye layık olabilmek adına gücümün alnımın terince her şeyi yapabilmeyi... Umarım buna layık olabildim. Umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim... Başta izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.