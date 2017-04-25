T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bensu Soral, 'İçerde'ye veda etti; sosyal medyada gündem oldu

Dizide Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Uğur Yücel, Nihal Koldaş gibi tecrübeli oyuncular rol alıyor

25 Nisan 2017 11:48

Ekranların sevilen dizisi 'İçerde'de 'Melek' karakterini canlandıran Bensu Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etti. Melek karakterinin ölümü sosyal medyada da gündem oldu. 

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel, Nihal Koldaş gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinin son bölümünde, Bensu Soral'ın canlandırdığı 'Melek' karakteri vurulup, ölüyordu.

Posta'daki habere göre Soral, instagram hesabından paylaştığı bir mesajla dizi ekibine teşekkür etti:

"Bu meslek bana çok şey öğretti. Öncelikle hep daha iyi olmaı, hep daha ileri gitmeyi, derinleşmeyi, görmediğim ama hep hissettiğim Melek gibi insanlar ile olan koşulsuz sevgiyi... Ve bu sevgiye layık olabilmek adına  gücümün alnımın terince her şeyi yapabilmeyi... Umarım buna layık olabildim. Umarım bundan sonraki tüm işlerimde de layık olabilirim... Başta izleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz olmak üzere Ay Yapım ailesine ve çok değerli yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve ekibimize sonsuz teşekkür saygı ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

İçerdediziBensu SoralÇağatay UlusoyAras Bulut İynemliÇetin TekindorUğur YücelNihal Koldaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24