Bensu Soral evlendi

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş dün akşam Four Seasons Hotel İstanbul'da düzenlenen düğünle evlendi.

27 yaşındaki Soral ile 35 yaşındaki Baş’ın düğününe yakın dostları katıldı.

Bensu Soral’ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Hakan Baş’ın şahitliğini ise Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı.

Bensu Soral, moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar Demir imzalı iki ayrı gelinlik giydi.

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral’in kardeşi Bensu Soral, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan İçerde dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, ilk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.

Lidyana.com’un CEO’luğunu yürüten Hakan Baş, Wired dergisi tarafından Eylül 2016’da “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak gösterildi.