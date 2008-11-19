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Bennu Yıldırımlar'a hayran tepkisi

Bennu Yıldırımlar, meme kanserine dikkat çekmek için verdiği pozlar ve dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili aldığı tepkileri anlattı

19 Kasım 2008 02:00

Yaprak Dökümü dizisinin ’Fikret’i Bennu Yıldırımlar, katıldığı bir TV programında, meme kanserine dikkat çekmek için verdiği pozlarla ilgili konuştu.

Olayın topluma yansımasında bir takım yanlışlıklar olduğunu belirten Yıldırımlar, “Kamuoyunda ’soyunmuş insan’ gözüyle bakılıyorsunuz. Gelen maillerde ’Ne oldu, soyundunuz da başınız göğe mi erdi?’ falan gibi bizim insanımızın tarzı değişik olabiliyor. Yoksa görünen bir şey yok zaten. Fazla bir şey yok kapatacak!” dedi.

Yaprak Dökümü dizisinde Fikret ve Tahsin’in öpüşme sahnesinin çok konuşulmasını “Komik” olarak niteleyen Bennu Yıldırımlar, o sahnenin bu kadar büyütülmesini de tiye alarak “Fikret’i frijit olarak görmesinler dedik. Fikret öpüşebilir mi öpüşemez mi sorunsalı vardı Türkiyemiz’de” ifadesini kullandı. ’Gökten Üç Elma Düştü’ filminin Antalya’daki gösterimi sırasında da basının filmdeki bazı sahneleri ön plana çıkardığını söyleyen Yıldırımlar, “Hemen hemen aynı sorular geliyor. Üstüste gelince can sıkıcı oluyor ama can sıkıcı değilmiş gibi cevaplamaya çalışıyoruz. Kibar olmaya çalışıyoruz. Öyle öğretildiği için, ’kardeşim git bu soruyu sorma bir daha’ diye yetiştirilmediğin için karşısındaki kişiye başka türlü cevap veriyorsun. Ama bazen onu da anlamıyorlar” açıklamasını yaptı.

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