Bennu Yıldırımlar: Sinema parasız olmuyor

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, ülkelerin tıpkı eğitim gibi kültür politikasının da tek ve değiştirilemez olması gerektiğini savundu. Tiyatro sanatının toplumun bir aynası gibi düşe kalka hayatına devam ettiğini dile getiren Yıldırımlar, “Sinema parasız olmuyor. Tiyatro öyle değil, daha samimi ve istediğiniz yerde yapabilirsiniz ama sinemanın biraz daha parayla ilişkisi fazla” dedi.

Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri"nin yeni konuğu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Bennu Yıldırımlar oldu. Moderatörlüğünü Avukat İzzet Boğa’nın yaptığı söyleşide Bennu Yıldırımlar sinema ve dizi sektörüyle ilgili soruları yanıtlarken, Türkiye’de sanata verilen değeri ve sanata bakış açısını değerlendirdi.

Nilüfer Plaza 16'da gerçekleştirilen söyleşiye Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, ÇGD Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, avukatlar, gazeteciler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tiyatro sanatının toplumun bir aynası gibi düşe kalka hayatına devam ettiğini dile getiren Yıldırımlar, yaşanan çelişkilerin sanata ve sanatçıya farklı zenginlikler kattığını vurguladı.

Ülkelerin tıpkı eğitim gibi, kültür politikasının da tek ve değiştirilemez olması gerektiğine dikkati çeken Yıldırımlar, “Sinema parasız olmuyor. Tiyatro öyle değil, daha samimi ve istediğiniz yerde yapabilirsiniz ama sinemanın biraz daha parayla ilişkisi fazla. Baskılar altındaki İran sineması var örneğin. Onlar ne kadar baskı görürlerse görsünler, kültürlerini, yaşadıklarını çeşitli anlatımlarla ekrana taşıyabiliyorlar. Kendini diğerleriyle özdeşleştirmeden kendi gibi olmayı başaran nadir kültürlerden. Onlar gibi olmayı başaramasak da en azından duygularımızı, bizi anlatabilen filmleri daha çok çekebileceğimize inanıyorum çünkü bizim kadar kafası karışık, bizim kadar hikayesi olan fazla bir toplum olduğunu düşünmüyorum. Bir ülkenin eğitimi ve kültür temelleri iyi atılırsa oradan ilerleyebileceğine inanıyorum ama burada bir sarsıntı var. O sarsıntıda yerinizi bulup bir yere bağlanmaya çalışıyorsunuz. Ancak ben umutsuz değilim, dönüşüyoruz, dönüştükçe başka yere doğru gidiyoruz ama sanatın içinde olmaya çalışan gençler hala geliyorlar. İnanıyorum ki umut bizden çok da uzakta değil” ifadelerini kullandı.