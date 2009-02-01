Benler kanser habercisi mi?

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, bir insanın yaşamı boyunca yaklaşık 100 adet beni bulunmasının normal olduğunu belirtiyor.



Benlerin insan vücudu için gerekli olduğuna ve vücutta artık hücreleri temizleyerek çöp kutusu görevi gördüğüne işaret eden Mehmet Bekerecioğlu, RealAge’e yaptığı açıklamada, bazı benlerin ise ayrı tutulması gerektiğini ifade etti.



Bekerecioğlu, “Her ben kötü değildir, kötüye dönmez (kanserleşmez). Benlerde karakter ve huy değişikliği varsa, takip edilmeli ve gerekirse çıkarılmalıdır” diye belirtiyor.



Benlerde, herhangi bir kaşıma ve sürtme olmadan kendiliğinden bazı değişiklikler olduğunu anlatan Bekerecioğlu, bunları “Benin düzensiz hale gelmesi, sınırlarının ve etrafının girintili çıkıntılı olması, renginde değişiklik, benin çapının ve kabarıklığının artması” şeklinde açıklıyor.



Bu değişikliklerden biri veya bir kaçının oluşması durumunda hemen bir plastik cerrahi uzmanına başvurulması gerektiğine işaret eden Bekerecioğlu, şöyle devam etti:



“Bazı benler doğuştan vardır. Doğuştan olan benlerin çocuğun vücudunu kapladığı alan önemlidir. Bu alan büyüdükçe, bu benler üzerinden gelişecek deri kanseri riski de artar. Bu benlerin erken yaşlarda çıkarılması gerekir. Sonradan ortaya çıkan benlerin ortak özelliği ise güneş ışınlarına maruz kaldıkça kötüye dönme potansiyellerinin artmasıdır. O yüzden güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılmalı, güneşten koruyucu kremler ile ışınların zararlı etkileri azaltılmaya çalışılmalıdır.



Benlerin kötüye dönme potansiyelleri, genetik yatkınlıkla da ilgilidir. Her ben kötü değildir, ama benlerin sayısı fazla olan kişiler risk taşıyabilir. Ayrıca, açık tenli olmak da bir risk faktörüdür. Benler ile oynanmamalı ve tahriş edilmemelidir.”



Bununla beraber yine söylemek gerekiyor ki, Eğer vücudunuzu muayene ediyorken ya da fotoğraf çekiyorken, herhangi bir değişiklik fark ederseniz bir dermatoloğa ya da doktora danışın.



Her cilt kanseri aynı görünmez ve ciltte meydana gelen değişiklikler kanserin kesin işaretleri değildirler. Ancak üç temel cilt kanserinin ana belirtileri şunlardır:



• Farklı renkli herhangi bir büyümenin olması



• Bir ben ya da yumru gittikçe büyüyorsa, dokusu ya da rengi değişiyorsa



• 3 ay içinde iyileşmemiş bir yara



Cilt kanseri vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilse de genellikle yüz, boyun, eller ve kollar gibi sürekli güneşe maruz kalan yerlerde oluşur. Melanomlar kadınlarda ve erkeklerde vücudun farklı yerlerinde ortaya çıkar.



Erkekler gövdelerine, kadınlar ise bacaklarına özellikle dikkat etmelidirler.

