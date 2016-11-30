Benjamin Woodburn tarihe geçti!

İngiltere Lig Kupası'nda Leeds United'ı 2-0 yenen Liverpool, yarı finale yükseldi. 67. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki ismi Benjamin Woodburn, attığı golle Liverpool tarihine geçti.



Anfield Road Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede rakibini 76. dakikada Origi ve 81. dakikada Woodburn'ün golleriyle 2-0 mağlup eden Liverpool, tarihinde 17. kez kupada yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

52 bin futbolseverin takip ettiği karşılaşmanın 67. dakikasında Stewart'ın yerine oyuna giren 17 yaşındaki Benjamin Woodburn, Liverpool formasıyla gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.



100 günlük farkla rekoru kırılan Michael Owen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galli futbolcuyu tebrik etti.

Kupayı en son 2012 yılında müzesine götüren "Kırmızılar", geçen sezon Wembley Stadı'nda oynanan final müsabakasında Manchester City'ye penaltı atışlarıyla mağlup olmuştu.