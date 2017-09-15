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Spor

Benjamin Mendy'den FIFA 18 eleştirisi: Geçen yıl televizyonunuz yok muydu?

"Gerçekten 78 mi?"

15 Eylül 2017 15:07

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy, FIFA 18 oyununda profil puanının düşük olmasını "Geçen yıl televizyonunuz yok muydu? Cidden 78 overall mı?" sözleriyle eleştirdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Fransız yıldıza verilen 'overall' puanı 99 üzerinden 78 oldu. Oldukça hızlı ve güçlü olan Fransız yıldızın hızı 82, fiziksel gücü ise 79 puanla değerlendirildi.

Oyuncunun diğer temel özellikleri şöyle sıralandı:

Dribling: 75
Şut: 48
Defans: 74
Pas: 70

Manchester City, 23 yaşındaki Fransız sol beki yaz transfer döneminde Monaco'dan 57.5 milyon Euro'luk oldukça yüksek bir bedelle transfer etmişti. Mendy, geçen sezon Monaco ile Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri çekmişti.

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