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Kültür-Sanat

Benjamin Demeyere “Antwerp Paris İstanbul” sergisi ile İstanbul’da

21 Eylül 2010 03:00

T24- Benjamin Demeyere “Antwerp Paris İstanbul” sergisi ile İstanbul’da. Teşvikiye Sanat Galerisi, 29 Eylül 2010 tarihine kadar Belçikalı sanatçı Benjamin Demeyere’nin sergisine ev sahipliği yapacak.

“Neredeyse Görünmez Adam” sergisiyle daha önce de İstanbul’a konuk olan sanatçının yeni eserleri haftaya şehre veda edecek. 
 

Benjamin Demeyere eserlerinde alışılageldik fikirlerin dışına çıkarak  sanat severlere  silahlarla istila edilen bugünün dünyasından kaçama fırsatı yaratmayı hedefliyor. Günümüzün savaş ve ironiyle örülü atmosferini bir çizgi fare eşliğinde yeniden kurgulayan sanatçı eserleri hakkında şunları söylüyor: “Yaptıklarım size resim gibi görünebilir ama ben varolana alternatif bir gerçek sunuyorum”.

Farklı boyutlarda ve derinlemesine yaşama fırsatı bulduğu üç kente (Antwerp Paris İstanbul) dair parodik izleklerini, bir buluşma noktası olarak gördüğü İstanbul üzerinden birleştiren sanatçının son sergisi görülmeye değer.

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