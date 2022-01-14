'Benjamin Button' sendromuyla mücadele eden Youtuber Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti

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"Benjamin Button sendromu" olarak da bilinen 'erken yaşlanma hastalığı' Progeria ile mücadele eden YouTuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Williams 12 Ocak saat 19.00'da bu dünyadan özgür kaldı" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma Facebook'ta 80 bin kullanıcı "reaksiyon" bırakırken 158 binden fazla yorun yapıldı.

Williams'ın ailesinin açıklamasında, "O bu dünyaya sessizce geldi ve buradan sessizce ayrıldı; ancak hayatı hiç de öyle değildi. Milyonlarca kişinin hayatına dokundu ve en büyük izi onu kişisel olarak tanıyanlarda bıraktı. O artık acı çekmiyor ve şimdi tüm sevdiği şarkıları dinleyerek dans ediyor" denildi.

Aile, Williams'ı destekleyen herkese teşekkür etti.

Williams'a yaşlanmayı hızlandıran nadir genetik hastalık Hutchinson-Gilford progeria sendromu tanısı 3 aylıkken konulmuştu. Williams'ın 13 yıl yaşaması bekleniyordu.

Texas'ta yaşayan Williams'ın YouTube'da 2.91 milyon abonesi bulunuyordu.