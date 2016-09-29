Benjamin Button bebek Bangladeş'in ilgi odağı oldu

Bangladeş'te dünyaya gelen bebek kırış kırış yüzü, kocaman gözleriyle bir anda tüm Magura kentinin ilgi odağı haline geldi. Akıllara David Fincher'ın yönetmenliğinde çekilen 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi' filmini getiren Patro bebek, dünyada dört milyonda bir görülen görülen ve erken yaşlanma hastalığı olarak bilinen progeria hastalığını taşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hücreleri normalden erken yaşlanan bebekler çok fazla yaşamıyor. Bebeğin babası, Baiswajit Patro ise oğlunun durumundan şikayetçi olmadıklarını, sadece Tanrı'ya şükrettiklerini, mutsuz olmaları için bir neden olmadığını söyledi.

Aile meraklı insanların evlerini sık sık ziyaret ederek bebeklerini de görmek istediğini belirtti.

Magura kentinde doğan küçük bebek kırış kırış yüzü, kocaman gözleri ile dikkat çekiyor. Nadir görülen ve erken yaşlanma hastalığı olarak bilinen progeria hastalığıyla ile doğan bebeğin durumu 4 milyon doğumda bir görülüyor.

"Tanrı'ya şükrediyoruz"

Hücreleri normalden erken yaşlanan bebekler çok fazla yaşamıyor. Bebeğin babası, Biswajit Patro ise oğlunun durumundan şikayetçi olmadıklarını, sadece Tanrı'ya şükrettiklerini, mutsuz olmaları için bir neden olmadığını söyledi.

Aile meraklı insanların evlerini sık sık ziyaret ederek bebeklerini de görmek istediğini belirtti.