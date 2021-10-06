Benito Mussolini’nin torunu Rachele Mussolini, Roma Belediye Meclisi’nde en fazla oy alan isim oldu

Benito Mussolini'nin torunu, Rachele Mussolini İtalya’nın başkenti Roma şehrinin belediye meclisi seçimlerinde, İtalya’nın Kardeşleri isimli sağ grubun adayı olarak en yüksek oyu alan isim oldu.

Rachele Mussolini, Pazar ve Pazartesi günleri yapılan belediye seçimlerinde 8,200'den fazla oy aldı. Mussolini, 2016'da ilk görev süresinde konseye girdiğinde 657 oy almıştı.

“Çocukluğumdan beri soyadımla yaşamayı öğrendim"

La Repubblica'ya konuşan siyasetçi Roma'daki başarısının soyadına değil, sıkı çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Mussolini, “Çocukluğumdan beri soyadımla yaşamayı öğrendim. Okulda beni gösterirlerdi ama sonra ismim öne çıktı ve ben soyadım ne kadar külfetli olursa olsun, bu soyadına galip geldim. Solda pek çok arkadaşım var ve içlerinden bazılarının bana oy verdiğinden eminim” diye konuştu.

Rachele, faşist diktatörün ilk karısının adını taşıyor ve caz müzisyeni Romano Mussolini'nin kızı.

2016'da meclis üyesi olmadan önce, sadece soyadı nedeniyle röportaj istendiğini söyleyen Mussolini, “Ama son dönemimde büyüttüğüm girişimleri sormaya başladılar. Çok çalıştım" dedi.

Mussolini ayrıca belediye meclisindeki merkez sol Demokrat partiden meslektaşlarıyla mükemmel ilişkiler kurduğunuda sözlerine ekledi.

Faşizm tartışmasına girmekten kaçındı

Faşizmi tartışmasına girmekten kaçınan Rachele Mussolini, "Bu konuyu halletmek için sabaha kadar konuşmamız gerekiyor. Roma hakkında konuşmayı tercih ederim” dedi.

İtalya'nın Kardeşleri’nin oyları son yıllarda ulusal anketlerde istikrarlı bir şekilde artıyor ve Çarşamba günü yapılan bir ankete göre parti, belediye başkanlığı seçimlerinden sonra ilk sırayı yeniden kazanan Demokratik Parti’nin biraz gerisinde İtalya'nın en büyük ikinci partisi oldu.