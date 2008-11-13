Benitez'in kabusu !..



İngiltere Carling Cup'ta çeyrek finale kalma mücadelesinde kupanın son şampiyonu Tottenham Hotspurs Liverpool'u evinde 4-2 mağlup etti.



Geçtiğimiz hafta Premier League mücadelesinde 1-0 geriden gelerek rakibini 2-1 yenen ve Liverpool'un namağlup ünvanını elinden alan Londra ekibi bir kez daha kazanırken goller 38 ve 52. dakikalarda Pavlyuchenko, 42 ve 45. dakikalarda Campbell'den geldi.



Liverpool'da ise 49. dakikada Plesssis ve 64. dakikada Hypia'nın golleri yenilgiyi engelleyemedi. Tottenham bu sonuçla kupada son 8'e kalırken, yeni teknik direktörü Harry Redknapp önderliğindeki yükselişini sürdürdü.



Bu maçta Liverpool'da İspanyol golcü Fernando Torres yaklaşık 1 aydan sonra ilk kez kadroya dönerken, takımın Brezilyalı kalecisi Gomes mücadelede ikinci yarı sakatlanarak oyuna devam edemedi.



