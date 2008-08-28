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Spor

Benitez kupadan umutlu

Liverpool menajeri Benitez Şampiyonlar Ligi gruplarına zorda olsa kalmalarına rağmen kupaya uzanacak güçte olduklarını söylüyor.

28 Ağustos 2008 03:00


208 dakikadır sahasında gol atamayan Liverpool Standard Liege’yi uzatmalarda bulduğu golle eledi ve gruplara kalmayı başardı. Golsüz geçen 90 dakikanın ardından oynanan uzatma dakikalarında Liverpool’un Hollandalıları Babel ve Kuyt günü kurtarmalarını sağladı.

Benitez maç sonrası The Times’a yaptığı açıklamada: “Tabi ki kendimi rahatlamış hissediyorum. Bu iş bitene kadar çok fazla çalışmalıyız. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Önceki maçlarımızdan biraz daha iyiydik. Uzatmalarında sonuna doğru attığımız gol iyi çalıştığımızın bir göstergesi. Kuyt’un gol atmasına da çok sevindim. Çünkü bütün maçlarda inanılmaz bir efor sarf ederek oynuyor” dedi.

5 kez Avrupa Şampiyonu olan Liverpool ligde oynadığı 2 maçta muhteşem bir performans sergileyen kaleci Reina sayesinde 6 puan toplamayı başardı. Ama ligde de şampiyon olmak istiyorlarsa daha fazla çalışmaları lazım çünkü Reina her maç aynı performansı sergileyemeyebilir.

Benitez sözlerini: “Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma şansımızın sürüyor olması bizim için önemli. Ayrıca maddi getirisi de oldukça yüksek. Pepe Reina maçın kilit oyuncusuydu. Ama başarımız sadece bir oyuncuya bağlı olmamalı. Takım halinde iyi oynamalıyız” diyerek sonlandırdı.

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