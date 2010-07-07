'Benimle evlenmek yürek ister'

Zor günleri geride bırakan Deniz Seki'nin aşk tarifi: Aşk benim için sadece köpeğimin adı! Şu sıra hayatımda bu duyguya yer yok.
07 Temmuz 2010 03:00
T24- Zor günleri geride bırakan Deniz Seki'nin aşk tarifi: "Aşk benim için sadece köpeğimin adı! Şu sıra hayatımda bu duyguya yer yok. Kalbime girmeye çalışacak erkeğin işi ise gerçekten zor"
Artık ayaklarım yere sağlam basıyor. Hayattan dersler çıkardım, ne istediğimi biliyorum... Şehir hayatı beni yoruyor, uzaklaşıp köyde yaşamak istiyorum. Şirince'ye mi gitsem yoksa Alaçatı'ya mı bilemiyorum. Resim benim için muhteşem bir terapi oldu. 12 tane tablom var, 25 olunca sergi açacağım. AŞK HESABI KAPANDI
Artık Allah'tan ve benden başkası Deniz Seki'yi yıkamaz! Aşktan korkuyorum ve hayatımda istemiyorum! Ben aşka borcumu ödedim, şimdi sıra onda. Onunla hesabımı kapattım. Dokuzay hazırdan yedim ve zor dönemlerim oldu. Artık konserlerim var ve sıkıntım yok.
Yaşadığı kötü günleri geride bırakan Deniz Seki'nin gündeminde; şu sıralar sadece eylülde çıkarmayı planladığı 10 şarkılık yeni albümü var. Geçtiğimiz hafta 40 yaşına basan şarkıcı, "Artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hayattan dersler çıkardım, ne istediğimi biliyorum" dedi. Aşkı kalbinden tamamen çıkardığını belirten Seki, duygularını "Ben aşka bedelimi çok ağır ödedim, sıra onda. Bakalım o bana nasıl ödeyecek borcunu?" diye ifade etti. Kuruçeşme'de oturan Deniz Seki, hayatındaki en büyük değişimin evini yenilemek olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şehir dışında ev arıyorum. Uzaklaşmak istiyorum bu kalabalıktan... Yeni bir eve taşınıp, tüm eşyalarımı da yenileyeceğim..."
KİTAP DA YAZIYORUM
İnsanlar sizden acil olarak bir albüm beklentisi içinde. Ne aşamada albüm hazırlığınız? Yastık altı yaptığım şarkılarımı çıkaracağım ortaya. Şarkılarım hazırdı ama kendimi hazır hissetmemiştim. Şimdi çok daha iyiyim. Büyük bir aşkla eylül-ekim gibi albümü çıkaracağım. 11 Temmuz'da Arena'daki konserimde şarkılarımdan birini ilk kez söyleyip; dijital platformda, radyolarda ve internette paylaşacağım. Bu arada bir de kitap yazıyorum. Arka arkaya güzel şeyler yapıyorum. İşlerimle gündeme geleceğim.
Sizin şarkı sözleriniz beni hep etkiler. "Nasıl benimle aynı duyguları yaşıyor?" derim... Çünkü aynı şeyleri hissediyor ve yaşıyoruz. Sadece ben kaleme döküyorum. Ben de kendimi dinlediğimde bazen "Vah vah kadıncağıza" dediğim zamanlar oluyor. Dönüp dolaşıp aynı duyguları yaşıyorsun. Bazen hiçbir şey yaşamadığın zamanlar oluyor. Zaten şu ara bir şey yazmıyorum, onun yerine resim yapıyorum. Hiç resme yeteneğim olduğunu bilmiyordum ama soyut resimler yapıyorum.
RUHUMU AKITIYORUM
Yağlıboya resim yapma fikri nasıl çıktı ortaya? Enerjim yüksek olduğu için bir şey yapmak istiyordum. Bir arkadaşım bana boyalar almış. Renk çok severim. Tüm tablolarımda önce sol anahtarı atıyorum sonra üzerinde değişiklikler yapıyorum. 25 tablom olduktan sonra sergi açmayı düşünüyorum. Muhteşem bir terapi benim için. Ruhumu akıtıyorum. İnşallah sergimi açarım. Şu anda 12 tane yaptım.
Müzikten uzak kaldığınız dönemde unutulmak gibi kaygılarınız oldu mu? Şarkılarım benden daha güçlü. Onlar ne olursa olsun benim adımı yaşatacaklardır. Beni çok seven bir kitlem var ve bu konuda çok şanslıyım. Etrafındakileri en kötü günlerde anlarmışsın... Ben de ne kadar çok sevildiğimi gördüm. ŞEHİRDEN YORULDUM
Hayatınızda ne gibi değişiklikler yapıyorsunuz? İki ay sonra şu anda oturduğum evden çıkacağım. Şehir dışına mı gitsem, köyde mi yaşasam bilemedim. Şirince'ye mi gitsem; Alaçatı- Çeşme'ye mi? Şehir hayatı beni çok yoruyor artık. Soluduğum havayı içime keyifle çekmek istiyorum. Köy hayalimi mecburen albüm sonrasına erteleyeceğim.
40 yaşına girdiniz... Deniz Seki için 40 yaş ne ifade ediyor? 40 yaşındayım ama hayata 20 yaşındaymış gibi bu tecrübelerle başlayan bir Deniz Seki'yim. "Allah'ım keşke şu bildiklerimle yeniden doğsam" deriz ya; işte ben bunu yaşıyorum. Kendimi 40 yaşında hissetmiyorum. Ben takvimdeki yapraklara inanmıyorum, ruhtaki çiçeklere inanıyorum. Özümü buldum, kaygılarımdan uzaklaştım.
30'dan sonra birçok kadın evlilik gibi kaygılara kapılıp bazı hatalar yapabiliyor. Sizin böyle kaygılarınız var mı? Kesinlikle yok. Her şeyin bir zamanı olduğuna artık inanıyorum. Kaygılarınızı bıraktığınız takdirde hayat çok lezzetli. Yoksa kendinizi yiyorsunuz ve hayatın keyfini alamıyorsunuz. Bedeninizi kremlerle ya da estetikle gençleştirirsiniz ama ruhunuzu yenilemek için dışarıdan destek alamıyorsunuz. Ruhunuzu tek başınıza beslemek zorundasınız. Eski yaşantınızdaki kalıntıları yok etmek için ruh detoksu yapabilirsiniz.
KİMSE BENİ YIKAMAZ
Hayatınızdan bir şeyi silmeniz istense neyi silerdiniz? Düşünüyorum ama yok hiçbir şey. Şu anda kafamda silmek istediğim bir şey yok.
Çok varlıklı bir adam mutsuzluğunun çaresini haftanın belirli günlerinde gecekonduları gezip, oradaki insanlara yardım ederek bulmuş. Siz kendinizi mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Gerçekten tecrübeye çok şey borçluyum. Parayla satın alamayacağınız tek şey tecrübe. Bu saatten sonra Allah'tan ve benden başka kimse Deniz Seki'yi yıkamaz. Yaşam koçluğu aslında yalan-dolan... Kendi kendini yönlendiriyorsan, kalp sesini dinliyorsan, kendinde bir yolculuğa çıkıp kendinle arkadaş olduysan; yaşamın şifrelerini çözmüş sayılırsın.
Aşk nedir sizin için? Bana doğum gününde hediye gelen köpeğimin adı 'Aşk'... Şu anda bunu ifade ediyor. Aşktan korkuyorum ve istemiyorum.
HAZIR HİSSETMİYORUM
Ürkütücü bir duygu mu? Ben aşka borcumu ödedim, şimdi sıra onda. O bana nasıl ödeyecek bakalım! Onunla hesabımı kapattım. Aşkla alakam yok şu anda. Gerçi büyük de konuşmak istemiyorum ama hayatımda şu anda bu duygunun yeri yok. Artık aşk benim için birinci planda değil.
Yaşadıklarınızdan sonra sizin kalbinize girmek biraz zorlu bir yolculuk gibi görünüyor? Kalbime girmeye çalışacak insanın işi açıkçası biraz zor. Ama şu anda da zaten böyle bir şey istemiyorum. Evrene böyle bir enerji göndermiyorum. Aşka kapatmadım kendimi ama bu dönem hayatımda istemiyorum. Hazır hissetmiyorum, çağırmıyorum bu enerjiyi. Geçenlerde bekar yengeç burçları ani bir evlilik yapacakmış diyorlardı... Bilmiyorum artık; hayat bana sürpriz yaparsa bilemem...