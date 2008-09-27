'Benimle boks yapsın'

"Erkeğin senin için ne yapsın" sorusuna sahne ve podyum dünyasından ilginç cevaplar geldi.



Bu aralar gündemde olan "Erkeğin dolgun saçların uğruna ne yapsın” sloganlı reklam kampanyasından esinlenip, televizyon, dizi, sahne ve podyum dünyasının tanınan isimlerine “Erkeğin senin için ne yapsın?” sorusu yöneltildi. Fatoş Kabasakal, Tuğba Özerk, Ebru Destan, Burcu Esmersoy, İpek Tuzcuoğlu, Çağla Kubat ve Tuğba Özay birbirinden ilginç cevaplar verdi.



Galatasaray tribününde Fenerbahçe forması giysin

Fatoş Kabasakal



Erkek, kadını için ne yapsa azdır. Öyle bir tek şeyle kurtulamaz. Ama benim hoşuma şu gidebilir. Fanatik Fenerbahçeliyim. Galatasaray maçının olduğu bir gün üstüne Fenerbahçe forması giyerek Galatasaray tribünlerine çıksın. Hiçbir erkek böyle bir çılgınlık yapamaz. Aşkını ancak bana böyle ispatlayabilir.



Ayakkabılarıma karışmasın

Tuğba Özerk



Ben İzmir kızıyım. Kanım da, ruhum da delidir. Deliliğin sınırı yoktur. Bu konuda da isteğim farklı olabilir. Erkeğim benim için kaprislerimi anlayışla karşılasın. Ayakkabı koleksiyonuma karışmasın. Yemek sofrasını birlikte toplamamız benim için yeterli olacaktır sanırım.



Bana Hawaii’de sürpriz yapsın

Çağla Kubat



Sporcu ve çok seyahat eden biri olduğum için erkek arkadaşımın buna yönelik bir sürprizi hoşuma gidebilir. Hawaii’de yarışırken kafamı kaldırdığımda yanımdan sörfüyle geçmesi beni şok edebilir. Bana yapacağı en büyük sürpriz bu olabilir. Benim olduğum yere benden habersiz gelip bunu yapması harika olurdu.



Benden yemek beklemesin yeter

Ebru Destan



Erkeğin benim için bakımlı olması çok önemli. Beni motive etmeli, işime katkıda bulunmalı. Bir de tabii ki, lüks tutkum var buna karışmasını istemem ve yemek yapmak için beni beklemesin yeter.



Beni dansa götürsün

İpek Tuzcuoğlu



Dans tutkunuyum. Benim için tüm programlarını, maçlarını, toplantılarını iptal ederek dansa götürebilir. Veya çok özel bir dans gösterisini de izleme programı hazırlayabilir. Birde tabii ki, sigara içmesin.



Tavla oynarken bilerek yenilsin

Burcu Esmersoy



Erkek arkadaşımın dakik olması çok önemli. Benim için çok şık giyinmesini isterim. Trafik canavarı olmasını istemem. Bana özel yemek yapabilir. Benle tavla oynarken de bilerek yenilmesini isterim



Benimle boks yapsın

Asena



Beni zorla tatile götürmesini istemem. Tatil yapmaktan nefret ederim. Benimle spor salonuna gelip saatlerce boks ve kickboks antrenmanı yapabilir. Tabii maç yaparsak benim galip gelmemi sağlayabilir.



Bana albüm yapsın

Seçkin Piriler



En büyük hayalim albüm yapmak. Benim için böyle bir girişim yapmasını isterdim. Romantizmi seviyorum. Kırmızı güllerle bir gün evi donatmasını isterim. Paris veya Venedik gibi atmosferi özel olan bir yerde de doğum günü sürprizi yaşamak isterim.



