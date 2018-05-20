T24

İstanbul Taksim’de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü, akıllara Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Köpek Yalnızlığım" adlı şiirini getirdi.

Bahsi geçen şiir şöyle:

Benim yalnızlığım köpek yalnızlığı

Sürer bütün sokakları boyunca dünyanın

Nereye varsam

Orada yalnızlığı beni bekler bulurum

Her sabah evler boşalır

Bir sel akar sokaklardan caddelere

Ben kendi içimde kaybolurum

Ne gidecek yerim vardır ne bekliyenim

Gökyüzü saltanatım, dünya soframdır benim

Zamanlar geçer, mevsimler değişir

Değişmez benim kaderim

Görür yüzüme bakanlar ilk aldanmışlığımı

Söyler köpek yalnızlığımı gözlerim

Ne zaman ellerin elime değse

İnsan yüreğim o zaman çarpar

Yalnızlık bir o zaman terk eder beni

Tutar eşsiz gözlerin dağınık saçlarımdan

O ışıktan dünyasına sürükler beni

Ellerin bir bir ayıklar

Eski halimden ne kalmışsa

Doldurur sevgiyle, umutla, aşkla

Suyum çekilmişse, içim boşalmışsa

Verdiğin mutluluktan, sunduğun aydınlıktan

Bir anda değişir bakışlarım

Çözülmüş bir yumağı

Yeniden sarmaya başlarım

Işıkların demet demet

Denizlerin dalga dalga gelir üstüme

Yokluğun ölüme

Varlığın aşka çağırır bir yandan

Bilirim biraz sonra gideceksin

Saatleri durduramam

İnsanları öldüremem

Ne çare ben de güçsüzüm bir yerde

Kadere karşı duramam

Ve işte çirkin alınyazım

Sensizliğe mahkum eder

İşte o zaman

Yıkılmış bir şehirdir kalbim

İçinde baykuşlar öter



Dünyaya gelişimin

Kırkıncı yılına bir basamak kala

Bütün basamakların çöktüğünü hissederim

Dünyaya gelişimin

Kırkıncı yılına bir basamak kala

O kırk kuruş etmez kaderim

Her adım başında beni bir kere boğmaya başlar

Gözbebeklerim sönmeye

Ellerim soğumaya başlar

Taşlar yağar üstüme gökyüzünden

Uzun, sivri iğneler saplanır tenime

Bir kere daha içim isyanla dolar

Bir kere daha lanet ederim dünyaya geldiğime



Kapını açık tut, pencereni kapatma

Yarın evinin önünden ben geçeceğim

O zaman

Duvarların ağladığını duyacaksın



İlk çağırışımda gel

İkincisinde çok geç olabilir

Ve ben ilk çağırışında geleceğim

İkincisinde çok geç olabilir

Kimbilir nasılım ve nerdeyim

Bulursan ne olur beni bırakma

Bulamazsan aradığın yerdeyim

Hani o toprakla denizin kesiştiği

Kumların üzerine yorgun gölgelerin düştüğü

Sevenlerin ürkek adımlarla buluştuğu o yerde



Yoksul rıhtımlarda köhne gemiler

Benden bir parça koparıp gider

Ben hep böyle yarım, ben böyle kırık dökük

Ne olur beni bırakma bulunca

Ve ilk çağırışımda gel

Sarsın krallığım yeryüzünü bir uçtan bir uca



Elini uzatsan tutacaksın

Yakındayım

Baksan göreceksin

Görsen seveceksin

Aradığın benden başkası değil

Farkındayım

Benim yüreğim değil

Kayan bir zamandır avuçlarından

Uzat ellerini susadım

Güzelliğin

Bir eski şarap gibi sızıyor parmak uçlarından



Gel diyorum

İlk çağırışımda gel

Gel ki

Aydınlığında

Bütün geceler gündüz olsun

Dinle, uzak bir saat onikiyi çalıyor

Ne güç anlamıyor musun

Bir ömür boyu arayıp da seni bulmamak

Ben yokluğunda böyle yok, böyle yoksun

Ben yokluğunda böyle paramparça

Sensiz olmak hiç olmamak