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Kültür-Sanat

'Benim ve Roz'un Sonbaharı' 1 Mayıs'ta gösterimde

Senaryosunu yazan Handan Öztürk'ün yönetmenliğini de yaptığı"Benim ve Roz'un Sohbaharı" adlı film, 1 Mayıs'ta vizyona girecek.

02 Nisan 2009 03:00

"Benim ve Roz'un Sohbaharı" adlı film, 1 Mayıs'ta vizyona girecek.

Senaryosunu yazan Handan Öztürk'ün yönetmenliğini de yaptığı film, yaklaşık 2 yılda tamamlandı.

Filmde, Serkan Altunorak, Öznur Kula, Serra Yılmaz, Zerrin Arbaş, Leyla Batgi, Bahar Ün, Abdullah Tapkan, Tevfik Yapıcı, Aytaç Ağırlar, Murat Batgi, Osman Hınav, Zelal Öztürk, Gıyasettin Şehir, Faruk Acar ve Mürsel Emektar rol aldı.

Görüntü yönetmenliğini Ulaş Zeybek ve Ferhan Akgün'ün, müziklerini Ulaş Özdemir ve Erdem Doğan'ın, animasyonlarını Grup Marifet'in yaptığı filmde, kasabasını kurtarmaya çalışan halkın ve ona önderlik eden gazeteci Metin'in (Serkan Altunorak) mücadelesini ve bu mücadelenin iniş çıkışlarını sıcak ve renkli insan öyküleriyle anlatıyor.

Çekim mekanı olarak kullanılan Hasankeyf'i suların nasıl yutacağını gösteren digital efektlerin yanı sıra iddialı aksionel efektlerin de yer aldığı filmde, doğunun sert gerçeği, yörenin büyülü görüntüleri ve kendine özgü romantizmiyle birleştiren sahneleri dikkat çekiyor.

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