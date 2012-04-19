'Benim ve Ahmet'in gözaltına alınmasından hükümetin haberi yoktu'

Nedim Şener, gözaltına alınmasına neden olan ihbar mektubunun polis tarafından yazıldığına inandığını söyledi. Şener, kendisinin ve Ahmet Şık’ın gözaltına alınması konusunda hükümetin bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Şener, SKYTURK360'da Murat Sabuncu'nun sunduğu “Ekonomi Manşeti” adlı programda özetle şunları söyledi:

“Bana kızmaları çok doğal. Hrant Dink cinayetinde polislerin ihmali olduğunu yazan, gündeme taşıyan ve bunu da Başbakan Erdoğan’ın imzaladığı 2 Aralık 2008 tarihli rapora atfen yapan bir insanım. Birileri de bunu yok etmeye çalışıyor.”

'Önceden ceplere uyuşturucu atarlardı, şimdi bu CD oldu'

Polislerin üst araması yaparken insanların ceplerine uyuşturucu atıp arama yaptıkları şahsı tutukludıklarını anlatan Şener, “Benim için de bu bir flashdisk, CD olabilir. Ben bunun olacağını zaten biliyordum. Polise “Avukatlar gelsin öyle arayın” dedim. Onlar da beklediler. O polis de bana, “Evinizden size ait olmayan hiçbir şey çıkmayacak” dedi. Bu da gösteriyor ki neyin nereden çıkacağını iyi biliyorlar” dedi. Şener, Barış Pehlivan'ın ”Bizim ofiste 5 bin CD var ama polis hemen gerekli olan CD'yi buldu ve mahkemeye getirdi, savcı da tutukladı” dediğini aktardı.

Şener, kendisinin ve Ahmet Şık’ın gözaltına alınmasından hükümetin haberi olmadığını da söyledi. Şener sözlerini şöyle sürdürdü: “Hakkımda ihbar mektubu yazan M. Yılmaz’ın polis olma ihtimali çok yüksek. İhbar mailinde suçlanan kişilerden birisi de Açık Toplum Vakfı. Başkanı Hakan Altınay ve vakıfta Binnaz Toprak var. Bir araştırma yapmıştık. Bu araştırmayı finanse eden de bu vakıftı. O mailde onların da isimi geçiyor, bir gruptan bahsediyor ve bunların bir cinayet işleyeceklerinden bahsediyor. Birçok isim var ama yalnız benim telefonum dinleniyor.”

'Devletin bütün kanatları Dink cinayetinin içinde'

Dink cinayetini ben dosyalardan inceledim ve bunun üzerine polisin bu işin içinde olduğunu öğrendim. Bunları da yazdım. Hanefi Avcı’nın gözünden benim Dink cinayetine bakmam mümkün değil. Avcı burada Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun veya diğer adı geçen kim varsa aklıyor. Dink cinayeti aydınlanmıştır diyor. Bense diyorum ki burada en az 30 tane devlet görevlisi var diyorum. Devletin bütün kanatları organize bir şekilde Dink cinayetinin içindeler.”