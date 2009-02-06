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Kültür-Sanat

'Benim ruhum Akdenizli'

İşsanat’ta konser veren, dünyaca ünlü, Amerikalı çello solisti Yo-Yo Ma, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

06 Şubat 2009 02:00

İşsanat’ta konser veren dünyaca ünlü, Amerikalı çello solisti Yo-Yo Ma, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıyı Ahmet Adnan Saygun’un “Çello Sonatı”ndan bir pasajla açan Ma, ardından Chicago’da tanıştığı besteci Celal İnce sayesinde Saygun’un müziğini tanıdığını söyleyip, bestecinin eserini dünyanın her yerinde çaldığını belirtti.

Ailesinin Türkiye’yi çok sevdiğini, çeşitli defalar Türkiye’ye gezi amacıyla geldiğini anlatan Yo-Yo Ma, “Çocuklarıma ‘Benim ruhum Akdenizli’ dediğimde, dalga geçiyorlar, ama bu gerçek” dedi. Grubu İpek Yolu Ensemble ile de Türkiye’de konser vermek istediğini vurgulayan müzisyen, çello sanatçısı Efe Baltacıgil ve kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil’le dost olduğunu da belirtti.

Obama’ya katılıyor

Müzisyen ayrıca, Barack Obama’nın yemin töreni öncesinde gerçekleştirdiği performansta besteci John Williams ve keman sanatçısı Itzhak Perlman’la yaptığı işbirliğine değinerek, o gün hava çok soğuk olduğu için müziğin canlı değil teypten çalındığını belirtti. Obama’nın “Dünya empati eksikliği yaşıyor” sözüne katıldığını belirten müzisyen, Çin kökenli olması ve Fransa’da doğmasından hareketle, “Dünyanın her tarafında parçalarım olduğunu hissediyorum” dedi.
Biletleri ocak başında tükenen İşsanat’taki konserde, Yo-Yo Ma, Franz Schubert, Dimitri Şostakoviç, Cesar Franck, Astor Piazzola ve Egberto Gismonti / Pedro Carneiro’dan birer eser seslendirdi.

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