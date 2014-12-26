'Benim ne kadar sevildiğimi cenazemde görürsünüz'

Geçtiğimiz günlerde felç geçiren Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncularından Halit Akçatepe, rahatsızlanmadan önce verdiği son röportajında "Cenazemde görürsünüz benim ne kadar sevildiğimi" ifadesini kullandı.

Dün gece Cine5'te İpek Tuzcuoğlu İle Yüzleşme adlı programda, usta oyuncu Halit Akçatepe’nin rahatsızlanmadan önce konuk olduğu yeni bölüm ekrana geldi. Kızı Günsu’nun isim babasının da Kemal Sunal olduğunu söyleyen Akçatepe, programda hayatına dair ilginç ayrıntıları da paylaştı.

Bir kaç kez rahatsızlık geçirdiğini söyleyen Akçatepe, “Bir buçuk ay hastanede kaldım ikinci de 25 gün yattım üçüncü İzmir’de oldu. Doktorum haber vermiş ondan haberleri oldu, peşimden koşuyorlar “Abi bir şey var mı” diye “yok iyiyim” diyorum. Çok yoruldum o günlerde. İzmir’e gittim sıcak da çarptı. Hastaneye kaldırdılar. Allah şifa verdi” dedi.

Akçatepe’nin tiyatro oyuncusu olan babası oğlunun oyuncu olmasını hiç istememiş. Akçatepe o günleri şöyle anlattı: “Babam oyuncu olmamı istemedi. Oyunculuk açlık parasızlık demekti. Tiyatro doğru dürüst bir yere gelmedi ki. Tiyatroyu seversen yaparsın.” diyerek anlattı. Babası Sıtkı Akçatepe ile “Hababam Sınıfı” filminde de birlikte oynadıklarını anlatan Akçatepe “ Babam sinema yapmadı. 1938’de Taş Parçası’nı çekmiş sonra pek film yapmamış. Tiyatroyu çok seviyordu. Ertem Eğilmez onu ikna etti Hababam Sınıfı için. Ben bıraktım, babam devam etti. Annem Leman Hanım güzel kadındı. Çocukken tiyatroda annemle oynadım. Babam tiyatrocu olduğu için para kazanamazdı, annem de beni çok sevdiği için meyve yiyeyim isterdi. Babamın parası yoktu olanı verirdi. Babama tutturdu bende oyuncu olacağım oğluma meyve alacağım diye ve oldu, aldı.”

Kızımın isim babası Kemal Sunal'dır

Akçatepe, kızı Günsu’nun isim babasının da Kemal Sunal olduğunu söyledi:

“Rahmetli Kemal Sunal nişanlara, nikahlara gelmez, cenazelere giderdi. Evlendiğim gün gelmedi ama telefon etti hayırlı olsun diye. Seneye çocuk yaparsın kız olursa adını 'Su' koy dedi. 'Su' olarak adını düşünemedim. Okula gidecek dalga geçerler diye. Değiştirelim Günsu olsun adı dedik. Günü yaşamayı severim her şey şu anda. Benim gibi düşünen pek azdır. Günü yaşamazsan neye yarar. Dün geçmiştir gelecek yarındır belli değildir elinde bir tek bugün vardır yaşarsan yaşarsın. Ben resim taşımam bütün resimlerimi de yırtarım. O resme bakınca o günü hatırlayacağım, geçmiş bitmiş .”

Hababam Sınıfı'nı hala seyrederim

İpek Tuzcuoğlu’nun “Hababam Sınıfı’nın inanılmaz büyüsü var. Bunun sırrı ne?” sorusu üzerine Akçatepe şöyle konuştu: “Ben de hala seyrediyorum. Rıfat Abi’ye sormuştum 'Niye bu kadar iş yapıyor, tutuyor' diye 'Türkiye’de tedrisat sistemi böyle oldukça bu film tutacak' dedi. Tedrisat sistemi hala değişmedi. Doğru dürüst bir sistem kurulmadığı sürece çocuklar alışıyor. Yanlış çocuk yoktur yanlış tedrisat sistemi vardır diye film çektik.

Erdoğan Abi geldi kitabı attı masanın üzerine bu kitabı sadece çekersek öğrenci öğretmen şakaları bir süre sonra sıkar dedi. Oturduk düşündük, ne yaparız ne ederiz diye. Türkiye’de filmi çekmek isteyen, Hababam Sınıfı’nı çekmek isteyen yapımcılara sansür izin vermedi. Ertem Abi gitti, uğraştı. Çekmeye karar vermişti. Ekip Kemal’iyle Münir Abi’siyle hazırdı. Allem etti kallem etti film çekildi. Rıfat Ilgaz’ı anmadan olur mu beni çok severdi. Orası çok enteresan Hababam Sınıfı’nda oynadığım için çok mutlu oldum. Farkında değilim meğer Rıfat Ilgaz’ın kendisini oynamışım. Oğlu hastaneye geldi. Sen babamın kendisini oynadın, ortaokul lisede babamın boyu uzun değildi 'Güdük' diye lakabı vardı.”

Herkesle dost olmam

Yeşilçam’daki rol arkadaşları Hülya Koçyiğit ve Emel Sayın’ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen Akçatepe, İpek Tuzcuoğlu’nun “Herkesle dost herkesle arkadaş oldunuz mu bu hayatta?” sorusu üzerine, “Severim arkadaşlığı ama dost olmam, dostlarım vardır ama az vardır. Sanat camiasında rahmetli Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya dostlarım. Arkadaş çok” dedi.

İpek Tuzcuoğlu’nun “Bence siz yaşarken değeri bilinen nadir sanatçılardansınız. Size bu hayattan duygu anlamında ne kaldı geriye. Ben çok rahat veda edip giderim dermisiniz? Düşünür müsünüz ölümü?” sorusu üzerine Halit Akçatepe “Niye düşünmeyeyim ölümü. Öleceksek öleceğiz. Bunun başka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiğimi” diye cevap verdi.