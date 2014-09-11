'Benim kararımı HSYK 3. Dairesi'nin inceleme yetkisi yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK 3. Dairesi'nin bazı üyeleri Anayasa ve yasanın kendilerine çizdiği sınırları aşıyorlar ve çiğniyorlar" dedi.

TGRT Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, HSYK 3. Dairesi'nin binlerce dosya beklerken bazı dosyaları öne almasını eleştiren Bozdağ, "HSYK 3. Dairesi'nin, şu anda benim Kurul Başkanı olarak gördüğüm kadarıyla görevini yapması noktasında yasanın çizdiği sınırlar içinde gitmesi lazım ama burada sorunları olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Benim kararımı 3. Daire'nin inceleme yetkisi yok'

3. Daire'nin dün bir karar verdiğini belirten Bozdağ, "Kurul Başkanının yaptığı işlemi yok hükmünde sayan bir karar veriliyor ve bazı basın mensuplarından da haberler geliyor. Daire Başkanı arıyor 'bak biz böyle karar verdik' diye basınla da paylaştığı söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum ama gelen bilgiler bu yönde. Bu iddia doğruysa fevkalade yanlış. 3. Daire'nin, Kurul Başkanının kararlarını yok sayma yetkisi yok. Benim kararımı 3. Daire'nin yasa gereği inceleme yetkisi yok. Kurul Başkanı karar verdiği zaman bu kararı kimlerin inceleyeceği belli" diye konuştu.

Sınırları aşıyorlar ve çiğniyorlar

Kurul Başkanı ve 3. Daire'nin yetkilerine de değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kurul Başkanı, gelen karar çerçevesinde ya onay veriyor ya vermiyor veya onların onay vermediğine 'incelensin' diye onay verebiliyor. Bunlar doğrudan HSYK müfettişleri tarafından işlem görüyor ama şimdi bakıyorsunuz ne yapıyor 3. Daire, Kurul Başkanının yaptığı işlemleri yok hükmünde sayıyor. Bunu Anayasa Mahkemesi'nin HSYK kanunuyla ilgili iptal kararına dayanarak yapıyor. Halbuki Anayasa Mahkemesi orada kurul başkanının kullandığı yetkiyi düzenleyen maddeyi iptal etmedi, gerekçede bir yorum yaptı, o gerekçeye dayanarak yapıyor.

Halbuki hepimiz biliyoruz ki mahkemelerin kararları uygulanır, gerekçesi uygulanmaz. Yani ilk defa mahkemenin kararını değil, gerekçesini uygulayan bir uygulama yer alıyor. İki yok hükmünde karar veremez, Anayasa'da da yok, yasasında da yok. Ya inceleme yapılmasına ya da yapılmamasına ya da yeniden inceleme talebinin kabul edilmesi ya da reddine karar verebilir çünkü Kanun ne tür karar verebileceğini yazıyor.

Buradan çok net söylüyorum: HSYK 3. Dairesi'nin bazı üyeleri çünkü bazıları muhalefet şerhi koyuyor, bazı üyeleri Anayasa ve yasanın kendilerine çizdiği sınırları 'esnetiyor' demiyorum o sınırları aşıyorlar ve çiğniyorlar. Bu resmen yasanın vermediği yetkiyi kullanmaktır, yasanın çizdiği sınırları aşmaktır."