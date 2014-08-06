'Benim için Gürcü dediler' diye yakınan Erdoğan 2004'te 'Ben de Gürcü'yüm' demiş

Kendisinin Türk olduğunu belirterek Ermeni ve Gürcülere ayrımcılık ima eden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler. Ama ben Türk'üm" ifadelerinin aksini ispatlayan 11 Ağustos 2004 tarihinde yaptığı Gürcistan gezisi sırasında "Ben de Gürcü'yüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir" sözleri ortaya çıktı.

Erdoğan, tartışmaya yol açan açıklamasını NTV ve Star TV'nin ortak yayınında 'Adaylar Konuşuyor' programında (5 Ağustos 2014) yaptı

Erdoğan'ın bu ifadesine 1 Aralık 2005 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan bir haberde de yer verildi.

Wikipedia'daki biyografisinde de gürcü

Erdoğan'ın dün akşam canlı yayında Türk olduğunu iddia etmesine rağmen Gürcü olduğunu kendi ağzıyla söylediğine dair ifadeler dünya genelinde referans olarak gösterilen Wikipedia'da yer aldı.



Wikipedia'da yayınlanan Erdoğan biyografisinde "11 Ağustos 2004 tarihinde Gürcistan'a yaptığı bir gezide verdiği demece göre ailesi Rize'ye Batum'dan göç etmiş bir Gürcü aileydi" denilerek, Erdoğan'ın kendi ağzından Gürcü olduğu ileri sürüldü.