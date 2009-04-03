Benim için en seksi şehir artık İstanbul

İstanbul Suada'da dün Magnum tarafından düzenlenen Dünya Haz Zirvesi'ne, içlerinde RTL, Canal Plus, Paris Match gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu 14 ülkeden 52 gazeteci katıldı. Amerikalı film yıldızı Eva Mendes, bu zirvede Magnum'un Haz elçisi olarak ilk kez dünya basınının önüne çıktı. Türkiye'den Hürriyet'in katıldığı zirvede Eva Mendes, İstanbul'a duyduğu hayranlığı anlattı.
Eva Mendes fotoğrafları - FOTOGALERİ
Bugüne kadar size defalarca dünyanın en seksi kadını olduğunuz söylenmiştir. Peki dünyanın en haz verici kadını olmak nasıl bir his?
-Anlatılmaz bir his. Kendimi dünya haz elçisi gibi hissediyorum. Hepimizin günlük hayatımızda daha fazla haz almamız gerekiyor. Aile, iş, çocuklar derken günü yaşamayı unutuyoruz. Hayata eğlenmek için de geldiğimizi herkese hatırlatacağım. Eğlenmek için siz neler yapıyorsunuz?
-Haftada üç kez masaj yaptırıyorum. Tüm vücuduma bir saatten uzun süren, özel bir masaj... Ve bu masaj sırasında kendime değer verdiğimi sonuna kadar hissediyorum. Dünyada en çok haz aldığınız şey nedir?
-Seyahat etmek. Bu yüzden İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Magnum'un Haz testini yaptım; mimarlık ve Mısır biliminin bana haz verdiğini anladım. İstanbul mimarisiyle benim için tam bir görsel şölen oldu. Sultanahmet ve Ayasofya'ya bayıldım. Ayaklarım yerden kesildi. Vücudunuzu olduğu gibi kabul etmek önemli Son yıllarda tüm reklamcıların aklına seks deyince Latin kökenli kadınlar geliyor. Siz de Latin kökenlisiniz. Kökeniniz ve seks arasında kurulan bu bağlantıyı neye bağlıyorsunuz?
-Benim ailem Kübalı. Kübalı kadınlar nasıl gözükürlerse gözüksün, vücutlarını kabullenirler. Ve içgüdüleriyle bağlantıyı hiç koparmadan yaşarlar. İçlerinden geliyorsa pazar yerinin ortasında dans etmeye, şarkı söylemeye başlarlar. Göbeğim var, popom şişkin diye düşünmezler. Bence bu onları seksi yapan en önemli şey. Çikolata ve dondurma deyince afrodizyak bağlantısından dolayı herkesin aklına seks geliyor. Sizce bazı durumlarda çikolata sekse tercih edilir mi?
-İkisinin de yeri ayrı. Ben tam bir çikolata kızıyım, hastasıyım, çok seviyorum. Ama yedikten sonra mutlaka egzersiz yapıyorum. Spor yapmayı asla ihmal etmem. Bu kendime duyduğum saygıdan kaynaklanıyor. Bir dergiye dünyanın 50 farklı noktasında seks yaptığınızı açıklamıştınız. Siz Türkiye'ye gelmeden bu sözleriniz geldi. Peki, İstanbul'u nasıl buldunuz? Sizce seksi bir şehir mi?
-Hiç abartmıyorum çok seksi. Ve hatta şu anda dünyadaki en seksi ve en favori şehrim. Birinci sırada İstanbul var, Roma ikinciliğe düştü. Hiç tanıdığınız Türk var mı?
-Amerika'da Türk-Amerikan arkadaşlarım var. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum.
Biliyor musunuz hem görünüş hem de ruh olarak çok benziyoruz.En seksi yerim dudağımdaki benim
Ekranda göründüğünden çok daha minyon çok daha sıcak. Jennifer Lopez, Salma Hayek gibi diğer Latin güzelleri gibi efsanevi bir poposu yok, bacakları da kalın değil. Vücudunda en çok dudağının üstündeki beni seviyor. Röportaj sırasında giydiği mavi elbise Moschino, ayakkabıları ise Cassidy marka.