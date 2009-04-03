Benim için en seksi şehir artık İstanbul

Vücudunuzu olduğu gibi kabul etmek önemli

En seksi yerim dudağımdaki benim



-Anlatılmaz bir his. Kendimi dünya haz elçisi gibi hissediyorum. Hepimizin günlük hayatımızda daha fazla haz almamız gerekiyor. Aile, iş, çocuklar derken günü yaşamayı unutuyoruz. Hayata eğlenmek için de geldiğimizi herkese hatırlatacağım.-Haftada üç kez masaj yaptırıyorum. Tüm vücuduma bir saatten uzun süren, özel bir masaj... Ve bu masaj sırasında kendime değer verdiğimi sonuna kadar hissediyorum.-Seyahat etmek. Bu yüzden İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Magnum'un Haz testini yaptım; mimarlık ve Mısır biliminin bana haz verdiğini anladım. İstanbul mimarisiyle benim için tam bir görsel şölen oldu. Sultanahmet ve Ayasofya'ya bayıldım. Ayaklarım yerden kesildi.-Benim ailem Kübalı. Kübalı kadınlar nasıl gözükürlerse gözüksün, vücutlarını kabullenirler. Ve içgüdüleriyle bağlantıyı hiç koparmadan yaşarlar. İçlerinden geliyorsa pazar yerinin ortasında dans etmeye, şarkı söylemeye başlarlar. Göbeğim var, popom şişkin diye düşünmezler. Bence bu onları seksi yapan en önemli şey.-İkisinin de yeri ayrı. Ben tam bir çikolata kızıyım, hastasıyım, çok seviyorum. Ama yedikten sonra mutlaka egzersiz yapıyorum. Spor yapmayı asla ihmal etmem. Bu kendime duyduğum saygıdan kaynaklanıyor.-Hiç abartmıyorum çok seksi. Ve hatta şu anda dünyadaki en seksi ve en favori şehrim. Birinci sırada İstanbul var, Roma ikinciliğe düştü.-Amerika'da Türk-Amerikan arkadaşlarım var. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum.Biliyor musunuz hem görünüş hem de ruh olarak çok benziyoruz.Ekranda göründüğünden çok daha minyon çok daha sıcak. Jennifer Lopez, Salma Hayek gibi diğer Latin güzelleri gibi efsanevi bir poposu yok, bacakları da kalın değil. Vücudunda en çok dudağının üstündeki beni seviyor. Röportaj sırasında giydiği mavi elbise Moschino, ayakkabıları ise Cassidy marka.