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'Benim filmim daha önemli'

Kendi yazıp yöneteceği ve başrolünü oynayacak ilk uzun metrajlı filmi 'Kanımdaki Barut' için Haluk Piyes, birçok projeyi geri çevirdiğini söyledi.

14 Eylül 2009 03:00

Genç oyuncu Haluk Piyes, yeni filmi 'Kanımdaki Barut'la ilgilenebilmek için Adrien Brody ile çalışma fırsatını geri çevirdi.

Şu sıralar kendi yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı ilk uzun metraj filmi 'Kanımdaki Barut'u vizyona çıkarmaya hazırlanan Haluk Piyes, bu filmi çekebilmek için birçok projeyi geri çevirdiğini itiraf etti.

Yeni sezonda aldığı bütün dizi tekliflerini, filmini tamamlayabilmek için reddeden Piyes; 'Kanımdaki Barut'u festivallere taşıyabilmek için ünlü aktör Adrien Brody ile oynama şansını da geri çevirdi. Geçtiğimiz yıl görüşmelerine gittiği 'Şeytanın İkizi' adlı filmde Adrien Brody ile kamera karşısına geçmesi beklenen Piyes, yapımcılara bu filmde oynayamayacağını bildirdi.

Projeyi kaçırdığı için üzgün olmadığını belirten Piyes, "Adrien Brody'le çalışmayı çok isterdim ancak oyunculuk kariyerim için bulunmaz bir fırsat değil. Çok önemli bir rol de değildi. Dolayısıyla kendi filmime öncelik vermemin daha doğru olacağını düşündüm. Şu an bütün kariyerimin merkezinde bu film oturuyor" dedi. 'Kanımdaki Barut' 18 Eylül'de vizyona girecek.

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